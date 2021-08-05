Аграрии Минской области намолотили почти миллион тонн зерна

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Общий намолот почти в миллион тонн зерна и по-прежнему статус лидера жатвы всей страны. Аграрии Минской области приблизились к знаковому рубежу. Сельхозорганизации используют каждый солнечный час. Средняя урожайность - чуть более 36 центнеров с гектара. Активны сегодня в полях и аграрии Воложинского района. Так, в хозяйстве "Саковщина-Агро" убирают озимую рожь. Всего же здесь почти 1 250 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Более чем на трети площадей урожай убрали. Зерно обрабатывают на зерносушительном комплексе. Одновременно собирают солому с полей и готовят почву под озимый сев.





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