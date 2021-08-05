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Ожидать ли студенческого «бума» съема жилья и чем сейчас живет рынок аренды? Давайте обсудим вместе

05.08.2021 17:09 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Август-сентябрь всегда были для столичных арендодателей квартир «золотыми» месяцами. Наплыв студентов и молодых специалистов, которым не досталось места в общежитии. Повторится ли «бум» аренды в этом году? Что будет с ценами аренды жилья, и чем сейчас живет этот рынок? Давайте обсудим вместе.

Ожидать ли студенческого «бума» съема жилья и чем сейчас живет рынок аренды? Давайте обсудим вместе

Сегодня в 19.00 на нашем Telegram-канале Realtпройдет очередной подкаст, где мы с экспертами рынка недвижимости из разных риэлтерских агентств обсудим долгосрочную аренду квартир. Чего ждать владельцам жилой недвижимости от "студенческого сезона", и сколько ежемесячно предстоит платить арендаторам? Ответы на эти вопросы сегодня в нашем подкасте.

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Теги: Минск
 
 
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Август-сентябрь всегда были для столичных арендодателей квартир «золотыми» месяцами. Наплыв студентов и молодых специалистов, которым не досталось места в...
 
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