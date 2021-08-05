Ожидать ли студенческого «бума» съема жилья и чем сейчас живет рынок аренды? Давайте обсудим вместе

Сегодня в 19.00 на нашем Telegram-канале Realt пройдет очередной подкаст, где мы с экспертами рынка недвижимости из разных риэлтерских агентств обсудим долгосрочную аренду квартир. Чего ждать владельцам жилой недвижимости от "студенческого сезона", и сколько ежемесячно предстоит платить арендаторам? Ответы на эти вопросы сегодня в нашем подкасте.

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