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Продажи квартир в регионах существенно выросли. Обзор регионального рынка за II квартал 2021 года

05.08.2021 17:09 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

II квартал в целом был очень активным для рынка во всей стране: в Минске число проданных квартир было одним из максимальных для апреля-июня с 2012 года, а в большинстве областных центров, и вовсе, одним из самых высоких за все десятилетие. Только в Гомеле несмотря на уверенный рост количество сделок купли-продажи лишь смогло вернуться к своим средним для середины года значениям. 

На рынке квартир в крупных городах также наблюдалось оживление. Особенно заметно отложенный спрос проявил себя в Бобруйске, Борисове, Лиде и Мозыре – суммарно число проданных квартир было одним из самых высоких за весь период наблюдений. Единственным городом, где существенных изменений в уровне спроса не произошло, был Солигорск – здесь после резкого падения покупательской активности во II квартале прошлого года количество сделок остается на стабильно низком уровне.

Какие квартиры выбирали во II квартале?

Традиционно наибольшим спросом у жителей регионов пользовались 2-комнатные квартиры – в зависимости от города на них приходилось от 40% до 48% всех проданных квартир. Особенно высока их доля была в Полоцке (48%), Лиде (47%) и Бобруйске (47%). 

Около 30-38% сделок заключали с «однушками». Исключением стали крупные города Брестской области, Барановичи и Пинск, где доля 1-комнатных квартир в общем спросе была заметно выше – 40% и 46% соответственно. 

Число сделок с 3-комнатными квартирами не превышало 27% от общего числа сделок в том или ином городе (такой была их максимальная доля в Орше и Молодечно), а в половине городов и вовсе была меньше 20%. Реже всего покупали «трёшки» в Пинске (15% всего спроса) и Полоцке (13%).

В Гродно и Бресте по 35% всех проданных в апреле-июне квартир находились в современных домах, построенных после 2010 года. В остальных крупных городах страны основная масса квартир (в среднем около 40%) располагалась в дома 1971-1990 гг. постройки. 

В половине городов квартиры стали дешевле, в другой – дороже 

В отличии от столицы, где за квартал цена квадратного метра в сделках практически не изменилась, динамика цен в крупных городах была куда более заметной. Среди областных центров рост цен был зафиксирован в Могилеве и Витебске – плюс 3.6% в обоих городах по сравнению с мартом. В то же время в Гомеле и Бресте, напротив, за три месяца квартиры стали дешевле на 3.4% и 1.5% соответственно. Единственным исключением стал Гродно, где средняя цена «квадрата» практически не изменилась. 

Среди крупных городов наибольшее снижение цен на квартиры демонстрировали Полоцк (-6.6% к марту), Молодечно (-5.1%) и Борисов (-4.2%). Наиболее заметно за квартал подорожал квадратный метр в Солигорске (+4.2%), Пинске (+3.6%) и Орше (+2.1%). 

Более детальные обзоры ситуации в каждом регионе можно найти по ссылкам:

Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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