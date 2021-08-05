Депозиты физлиц в II квартале 2021 года снизились на 9,5% до Br15,03 млрд

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси срочные банковские вклады физлиц в II квартале 2021 года снизились на 9,5% и на 1 июля 2021 года составили Br15,03 млрд. Такие данные приводятся в ежеквартальном обследовании Национального банка по программе "Знай своего клиента" по вкладам физлиц, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

Депозиты в национальной валюте составили Br4,7 млрд, или 31,3% от общего объема депозитов физлиц во всех видах валют (на 1 апреля 2021 года - 28,8%), и снизились по сравнению с 1 апреля на Br73 млн, или на 1,5%.

Срочные вклады в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составили Br10,33 млрд (68,7% вкладов). По сравнению с 1 апреля они уменьшились на Br1,5 млрд, или на 12,7%. Срочные вклады в иностранной валюте в долларовом выражении за II квартал 2021 года уменьшились на $428 млн, или на 9,5%, и на отчетную дату составили $4,08 млрд.

Срочные отзывные вклады физлиц в национальной и иностранной валютах на 1 июля 2021 года составили Br4,21 млрд (28% от всех вкладов) и уменьшились по сравнению с 1 апреля 2021 года на Br490 млн, или на 10,4%. При этом срочные безотзывные вклады составили Br10,82 млрд, или 72%. Они сократились по сравнению с 1 апреля текущего года на Br1,09 млрд, или на 9,1%.-0-