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Электронная цифровая подпись «МТС ID» внедрена в системе «1С: Документооборот 8»

05.08.2021 17:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Корпоративные клиенты МТС получили возможность ставить электронную цифровую подпись (ЭЦП) в программе «1С: Документооборот 8» компании «МиСофт НВП».

Электронный документ, подписанный через сервис оператора, имеет ту же юридическую силу, что и подпись на бумажном документе. Все свои действия абонент подтверждает SMS-сообщениями с личным PIN-кодом, а безопасность операций обеспечивает криптографический ключ.

Подписание электронного документа производится через специальную SIM-карту с функциями ЭЦП, зарегистрированную на сервисе «МТС ID». Идентификация личности и подпись осуществляются через SMS-сообщения и ввод личного PIN-кода ЭЦП на телефоне абонента. Для того чтобы подписать документ с помощью ЭЦП «МТС ID» в программе «1С: Документооборот 8», нужно выбрать необходимый документ, нажать кнопку «Подписать» и следовать инструкции.

Мобильная ЭЦП от МТС ранее была реализована в ряде других систем электронного документооборота. Среди них: «Канцлер», MobileDoc, «Электронное дело», Directum Solo и «МТС SmartDoc».

Подробная информация о сервисе «МТС ID» — по ссылке.

 
 
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Корпоративные клиенты МТС получили возможность ставить электронную цифровую подпись (ЭЦП) в программе «1С: Документооборот 8» компании «МиСофт НВП».
 
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