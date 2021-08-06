"Вложила 40 тысяч долларов". Минский архитектор купила старую хату в деревне и превратила ее в стильный дом

Хороший вариант Татьяна нашла под Столбцами в деревне Околово: тихое место, дом, озеро рядом. Смущал лишь тот факт, что деревня стоит на месте крупнейшего месторождения железной руды в стране.

- Приехала и все мне там понравилось, - рассказывает она. - А в этот момент еще и радуга появилась. Думаю ну вот, это знак, надо брать. Но выясняется, что там нельзя заниматься строительством - в любой момент решат добывать руду под твоим участком. Несколько месяцев ходила расстроенная, даже перестала что-то другое искать. Позже я вернулась к этому вопросу. Подумала, что за столько лет ничего так и не начали добывать, то и не будут, по крайней мере в просматриваемой перспективе. Позвонила хозяевам дома, но цену те запросили неадекватную для его состояния. Говорят, «папа умирал, сказал дешевле 12-ти тысяч долларов не продавать». В тот же день опять начала штудировать объявление на REALT. И смотрю - появился в продаже дом в деревне в Мядельском направлении, в 60 км от Минска.