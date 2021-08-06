Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли на 0,4% до $7,4 млрд

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2021 года, по предварительным данным, составили $7442,4 млн в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За июль 2021 года золотовалютные резервы выросли на $33 млн (на 0,4%) после снижения в июне на $353,7 млн (на 4,6%).

"Рост уровня золотовалютных резервов в июле в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступлением иностранной валюты в бюджет, а также увеличением стоимости монетарного золота", - пояснили в Нацбанке.

В июле текущего года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $427 млн.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.-0-