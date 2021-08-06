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Уборочная-2021: В Беларуси собрано 4 млн тонн зерна
06.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Миллионный рубеж по намолоту зерна перешагнула Минская область. В стране уже собрано 4 млн тонн хлеба. Лидер по темпам по-прежнему Брестская область - здесь обработано почти 75 % площадей нового урожая. Без малого 600 тысяч тонн намолочено в Гродненской области. Здесь традиционно самая высокая урожайность. Почти вровень идут Гомельская и Витебская области. Около 60 % площадей убрано в Могилевском регионе.
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Миллионный рубеж по намолоту зерна перешагнула Минская область. В стране уже собрано 4 млн тонн хлеба. Лидер по темпам по-прежнему Брестская область - здесь...
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