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Уборочная-2021: В Беларуси собрано 4 млн тонн зерна

06.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Миллионный рубеж по намолоту зерна перешагнула Минская область. В стране уже собрано 4 млн тонн хлеба. Лидер по темпам по-прежнему Брестская область - здесь обработано почти 75 % площадей нового урожая. Без малого 600 тысяч тонн намолочено в Гродненской области. Здесь традиционно самая высокая урожайность. Почти вровень идут Гомельская и Витебская области. Около 60 % площадей убрано в Могилевском регионе.


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Миллионный рубеж по намолоту зерна перешагнула Минская область. В стране уже собрано 4 млн тонн хлеба. Лидер по темпам по-прежнему Брестская область - здесь...
 
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