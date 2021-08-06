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В Беларуси в январе-июле реализовано гособлигаций почти на $800 млн

06.08.2021 11:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе - июле 2021 года реализовано на внутреннем финансовом рынке государственных долгосрочных облигаций на сумму $798,96 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства финансов.

По информации ведомства, что с 1 января по 31 июля на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Беларуси на сумму Br137 млн и $798,96 млн, в том числе именных облигаций - Br137 млн и $767,24 млн, облигаций на предъявителя - $31,72 млн. "При этом в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" размещено государственных именных облигаций на сумму $26,32 млн", - говорится в сообщении.

В Минфине обратили внимание, что с 11 января этого года в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" размещаются гособлигации, номинированные в долларах, выпуска №271 (ставка 4,5% годовых, дата погашения 10 февраля 2028 года). В отделениях ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк" для физических лиц доступны для приобретения государственные облигации на предъявителя, номинированные в долларах, выпуска АЗ 7 (ставка 3,2%, дата начала погашения 9 ноября 2023 года).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Минфине обратили внимание, что с 11 января этого года в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" размещаются гособлигации, номинированные в...
 
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