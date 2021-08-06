На продажу выставлена легендарная белорусская «заброшка». Фоторепортаж из санатория в Налибокской пуще, который отдают за $ 80 тысяч

Санаторий проработал 10 лет, а теперь востребован у страйкболистов и влюбленных

Для начала – небольшой экскурс в историю. Трехэтажный санаторий в 10 километрах от старинного местечка Ивенец в Минской области был построен в 1986 году. В первое время он принадлежал Министерству архитектуры, а затем перешел к Министерству связи БССР. Живописные места, лес, река и даже собственная достопримечательность (прямо на территории санатория находятся развалины усадьбы Тышкевичей), наверняка, привлекали сюда сотни туристов. Тогда в конце 80-х, когда новое здание участвовало во всесоюзном конкурсе на лучшую постройку года, вряд ли кто-то мог представить, что спустя всего 15 лет и сам санаторий станет достопримечательностью.

Причины закрытия санатория «Лесное» доподлинно неизвестны. Возможно, количество желающих оздоровиться поубавилось после того, как в этих местах были обнаружены следы Чернобыля – превышение цезия-137. А может 90-е годы, в принципе, не располагали к санаторному отдыху. В любом случае, «миллениум» здравница встретила за закрытыми дверями.