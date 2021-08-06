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На продажу выставлена легендарная белорусская «заброшка». Фоторепортаж из санатория в Налибокской пуще, который отдают за $ 80 тысяч
06.08.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Это здание знакомо, пожалуй, каждому любителю «заброшек». Санаторий «Лесное» в 70 километрах от Минска пустует с конца 90-х годов. За эти годы величественное кирпичное здание на берегу Ислочи засветилось в сотнях фотосессий, но так и не вернулось к жизни. Недавно мы с фотографом случайно побывали в этих местах. Посмотрели, как природа отвоевывает занятые территории, а вернувшись в Минск, с удивлением узнали о том, что санаторий, оказывается, продается. Объявление о продаже базы отдыха в Воложинском районе
Санаторий проработал 10 лет, а теперь востребован у страйкболистов и влюбленных
Для начала – небольшой экскурс в историю. Трехэтажный санаторий в 10 километрах от старинного местечка Ивенец в Минской области был построен в 1986 году. В первое время он принадлежал Министерству архитектуры, а затем перешел к Министерству связи БССР. Живописные места, лес, река и даже собственная достопримечательность (прямо на территории санатория находятся развалины усадьбы Тышкевичей), наверняка, привлекали сюда сотни туристов. Тогда в конце 80-х, когда новое здание участвовало во всесоюзном конкурсе на лучшую постройку года, вряд ли кто-то мог представить, что спустя всего 15 лет и сам санаторий станет достопримечательностью.
Причины закрытия санатория «Лесное» доподлинно неизвестны. Возможно, количество желающих оздоровиться поубавилось после того, как в этих местах были обнаружены следы Чернобыля – превышение цезия-137. А может 90-е годы, в принципе, не располагали к санаторному отдыху. В любом случае, «миллениум» здравница встретила за закрытыми дверями.
При этом классической «заброшкой» санаторий стал не сразу. В первые годы учреждение довольно хорошо охранялось: тут постоянно дежурил сторож с собакой, была установлена сигнализация. Благодаря этому еще 10 лет назад в санатории были целы практически все окна. Тогда местные жители рассказывали, что объект выкупила некая белорусско-российская компания, которая вот-вот его реконструирует.
Однако шло время, а санаторий на краю Налибокской пущи так и не возвращался к жизни. Постепенно целых окон в здании не осталось, все дорожки заросли кустарником, часть балконов и стен обвалилась, а внутрь здания все чаще стали проникать посторонние. За несколько лет они вынесли из санатория все, что могло пригодиться в хозяйстве.
Необычная архитектура здания привлекательна до сих пор. Башня (в ней спрятан водонапорный резервуар) с двойным флюгером в виде аистов и васильков, красная черепичная крыша, открытые балконы.
9 гектаров земли и 2600 «квадратов» недвижимости. Готовы продать или рассмотреть варианты обмена
Согласно информации из
Площадь здания составляет порядка 2700 квадратных метров. Вся территория санатория вместе с санитарной зоной охраны подземных источников насчитывает более 9 гектаров. Земля предоставлена собственнику в аренду до 2063 года.
Как утверждает автор объявления, постройки санатория можно реконструировать, восстановить или перестроить, получив для этого необходимые разрешения в Воложинском райисполкоме. Помимо здания санатория, в объект продажи входят очистные сооружения, противопожарные резервуары, котельная, здание КНС, гаражи и трансформаторная подстанция. На все здания имеются официальные документы, технические паспорта и т.д.
Кстати, рядом с «белорусской Припятью» до сих пор живут бывшие работники этого самого оздоровительного учреждения. Небольшой дом на несколько квартир располагается справа от заброшенного здания. Не поверите, но в населенный пункт, состоящий из одного двухэтажного дома, регулярно приезжает автолавка и рейсовый автобус. В доме по соседству с заброшенным санаторием, судя по объявлению на воротах, сейчас продается двухкомнатная квартира.
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На продажу выставлена легендарная белорусская «заброшка». Фоторепортаж из санатория в Налибокской пуще, который отдают за $ 80 тысяч
Это здание знакомо, пожалуй, каждому любителю «заброшек». Санаторий «Лесное» в 70 километрах от Минска пустует с конца 90-х годов. За эти годы величественное...
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