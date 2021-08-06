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За июль ЗВР Беларуси выросли на 33 млн долларов
06.08.2021 11:35 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Золотовалютные резервы Беларуси за июль увеличились на 33 млн долларов и 1 августа, по предварительным данным, составили 7,442 млрд долларов. Об этом
Во втором месяце лета ЗВР Беларуси выросли на 0,4% после
Нацбанк отмечает, что рост золотовалютных резервов страны в основном обусловлен покупкой банком иностранной валюты на торгах БФВБ, поступлением иностранной валюты в бюджет, а также увеличением стоимости монетарного золота.
В минувшем месяце правительство и Национальный банк исполнили внешних и внутренних обязательств на сумму порядка 427 млн долларов.
Планируется, что объем белорусских международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6,0 млрд долларов.
Напомним, для ЗВР Беларуси 2021 год начался не самым лучшим образом: за
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Золотовалютные резервы Беларуси за июль увеличились на 33 млн долларов и 1 августа, по предварительным данным, составили 7,442 млрд долларов. Об...
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