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За июль ЗВР Беларуси выросли на 33 млн долларов

06.08.2021 11:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Золотовалютные резервы Беларуси за июль увеличились на 33 млн долларов и 1 августа, по предварительным данным, составили 7,442 млрд долларов. Об этом сообщает Национальный банк страны.

Во втором месяце лета ЗВР Беларуси выросли на 0,4% после снижения в июне на 353,7 млн долларов США (на 4,6%).

Нацбанк отмечает, что рост золотовалютных резервов страны в основном обусловлен покупкой банком иностранной валюты на торгах БФВБ, поступлением иностранной валюты в бюджет, а также увеличением стоимости монетарного золота.

В минувшем месяце правительство и Национальный банк исполнили внешних и внутренних обязательств на сумму порядка 427 млн долларов.

Планируется, что объем белорусских международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6,0 млрд долларов.

Напомним, для ЗВР Беларуси 2021 год начался не самым лучшим образом: за январь они снизились на $265 млн, за февраль - на $88,9 млн, за март - на $174,5 млн. Однако потом резервы начали демонстрировать рост, и в течение двух месяцев увеличивались: в мае они выросли на $485,2 млн (6,7%), а в апреле увеличение составило $337,9 млн (4,9%). В июне динамика ухудшилась, и ЗВР уменьшились на $353,8 млн (на 4,6%).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси за июль увеличились на 33 млн долларов и 1 августа, по предварительным данным, составили 7,442 млрд долларов. Об...
 
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