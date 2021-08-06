За июль ЗВР Беларуси выросли на 33 млн долларов

Золотовалютные резервы Беларуси за июль увеличились на 33 млн долларов и 1 августа, по предварительным данным, составили 7,442 млрд долларов. Об этом сообщает Национальный банк страны.

Во втором месяце лета ЗВР Беларуси выросли на 0,4% после снижения в июне на 353,7 млн долларов США (на 4,6%).

Нацбанк отмечает, что рост золотовалютных резервов страны в основном обусловлен покупкой банком иностранной валюты на торгах БФВБ, поступлением иностранной валюты в бюджет, а также увеличением стоимости монетарного золота.

В минувшем месяце правительство и Национальный банк исполнили внешних и внутренних обязательств на сумму порядка 427 млн долларов.

Планируется, что объем белорусских международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6,0 млрд долларов.