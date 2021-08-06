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Удельный вес связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси в I полугодии составил 7,7%

06.08.2021 11:43 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам первого полугодия по удельному весу в структуре ВВП Беларуси связь и информатизация составила 7,7%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства связи и информатизации.

"В первом полугодии 2021 года в отрасли сохранилась положительная динамика практически всех показателей, а также тенденция положительного влияния сектора "Информация и связь" на динамику ВВП страны. Валовая добавленная стоимость, созданная в отрасли, увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 7,3% и составила Br6,1 млрд, а по удельному весу в структуре ВВП заняла 7,7%", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, основное влияние на темпы роста валовой добавленной стоимости оказывают доходы от оказания услуг связи.

В целом по стране доходы от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций составили Br2,086 млрд, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 109,9%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметили в ведомстве, основное влияние на темпы роста валовой добавленной стоимости оказывают доходы от оказания услуг связи.
 
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