На БУТБ аккредитовалась первая компания из Бразилии

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже аккредитовалась первая компания из Бразилии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Viner Brasil Tecnologia стала первой компанией из Бразилии, аккредитованной для участия в торгах на Белорусской универсальной товарной бирже. Таким образом география биржевой торговли расширилась до 66 стран.

Как рассказали в пресс-службе, Viner Brasil Tecnologia специализируется на поставках сплавов цветных металлов, а также продукции химии и нефтехимии на бразильский рынок. Основными клиентами компании являются предприятия аэрокосмической отрасли и автопроизводители. Через БУТБ компания намерена закупать синтетические волокна и нити, полимерные композиты, технические ткани, применяемые при изготовлении конвейерных лент и приводных ремней.

"Наша компания занимается международной торговлей около 20 лет. За это время у нас сформировалась разветвленная сеть партнеров во многих регионах мира, включая Восточную Европу. Например, в России мы покупаем прутки и плиты из алюминиевых и медных сплавов, а в Беларуси - полиэфирные наполнители, льноволокно и другие текстильные материалы. Биржевую площадку рассматриваем прежде всего как возможность выйти на новых поставщиков необходимой нам продукции. Кроме того, для нас важно строгое соблюдение договорных обязательств со стороны белорусских производителей, а на бирже, насколько нам известно, имеются соответствующие инструменты контроля за исполнением сделок", - отметили представители Viner Brasil Tecnologia.

По состоянию на 1 августа 2021 года на БУТБ аккредитованы 26 474 компании, включая 5283 нерезидента из 65 стран.-0-