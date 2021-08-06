Брестский мусороперерабатывающий завод вышел на 42% извлечения ВМР из коммунальных отходов

Источник материала: БелТА

6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Доля извлечения вторичных материальных ресурсов (ВМР) из твердых коммунальных отходов (ТКО) на Брестском мусороперерабатывающем заводе составляет 42%. Такая информация прозвучала во время выездной коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежедневно на предприятие поступает 200-220 т отходов, в год - около 103 тыс. т. Сейчас в зону ответственности завода входит территория областного центра, Брестского и Жабинковского районов. В планах присоединить Малоритский и Каменецкий районы.

В целом по Брестской области из отходов, поступающих от населения, сейчас извлекается до 28% ВМР. В среднем по стране этот показатель составляет 25%. Между тем перед коммунальщиками страны стоит амбициозная задача: в соответствии с госпрограммой "Комфортное жилье и благоприятная среда" уровень использования ТКО за пятилетку должен увеличиться до 64%.

"Сейчас в стране за год образуется 3,8-4 млн т отходов. Сортировочные мощности рассчитаны только на 900 тыс. т. И то они используются на 60-70%. То есть мы, по сути, из всей массы отходов отсортировываем лишь 600 тыс. т. Задача стоит - каждую тонну, каждый килограмм отходов в перспективе пропустить через сортировочные линии, выбрать вторичные материальные ресурсы, тем самым вовлечь их в экономику и сохранить экологию", - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.

Для выполнения поставленной задачи до 2025 года в республике планируется построить 16 крупных региональных мусоросортировочных комплексов, а в перспективе таких объектов будет 30. Основные инвестиции поступают от ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов", вторая составляющая финансирования - средства местных бюджетов.

По словам министра, в целом коммунальщики выполняют планы в полном объеме: за I полугодие из 15 показателей выполнены 13. "Мы взяли хорошие темпы. Я не вижу особых проблем с точки зрения реализации задач. Единственное, кое-где есть недостаток финансирования, но это уже вопрос местных бюджетов, мы их доработаем. Задача - в организации, людях на местах, кадрах. Я считаю, что мы идем к цели уверенно и все задачи программы будем выполнять, тем самым делать жизнь наших граждан комфортнее", - сказал Андрей Хмель.

Сегодня в Брестской области проходит выездная коллегия Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Участники посещают объекты ЖКХ в областном центре и Кобринском районе.-0-