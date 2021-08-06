"АМКОДОР" с начала года поставил сельхозпредприятиям более 100 единиц техники

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "АМКОДОР" за январь - июль 2021 года поставил сельскохозяйственным предприятиям страны более 100 единиц почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"В Беларуси полным ходом идет уборка урожая, подготовка к севу озимых культур и заготовка кормов. Первым и главным условием успешного решения задачи по наращиванию объемов сельхозпродукции является обеспеченность высокопроизводительной, широкозахватной техникой. Холдинг "АМКОДОР" - один из крупнейших в стране производителей машин и оборудования для агропромышленного сектора - вносит большой вклад в общее дело. Только за семь месяцев текущего года сельскохозяйственным предприятиям Беларуси поставлено более 100 единиц почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили на предприятии, комплексы систем и оборудования "АМКОДОР" имеются в каждом хозяйстве. Они по достоинству оценены аграриями, потому что ни в производительности, ни в качестве ничем не уступают импортным аналогам.

Еще одним достоинством продукции холдинга является ее обеспеченность сервисом. "Квалифицированные специалисты всегда готовы в кратчайшие сроки обеспечить гарантийное и постгарантийное обслуживание любой машины или агрегата с применением оригинальных запасных частей, которые всегда имеются в наличии", - подчеркнули в пресс-службе.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" основано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-