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Минэкономики планирует масштабировать корейский опыт цифровой трансформации

06.08.2021 16:33 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минэкономики планирует масштабировать корейский опыт цифровой трансформации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

В соответствии с планом работы по реализации в 2020-2021 годах программы обмена знаниями (Knowledge Sharing Program - KSP) состоялся итоговый семинар по проекту "Интеллектуальная поддержка организации цифровой трансформации промышленности Беларуси". Это пятое и финальное мероприятие, которым завершен в текущем году второй этап данного белорусско-корейского консалтингового проекта.

От Минэкономики с приветственным словом выступил начальник управления экономики инновационной деятельности Дмитрий Крупский. В семинаре приняли участие советник посольства Республики Корея в Беларуси Квон Хек Фэ, первый зампредседателя ГКНТ Андрей Косовский, первый зампредседателя Госстандарта Дмитрий Барташевич, заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова, руководители профильных подразделений госорганов, промышленных бизнес-союзов и ассоциаций, а также руководители и профессорско-преподавательский состав учреждений образования и науки. Всего - порядка 100 человек (28 лично, более 70 онлайн).

"Министерство экономики высоко оценивает достигнутые результаты и имеет намерение их масштабировать. Полученный опыт в рамках реализации проекта будет использован как в процессе формирования госполитики в области цифрового развития реального сектора, так и при подготовке пилотных проектов, предусматривающих цифровую трансформацию бизнес-процессов подведомственных организаций отраслевых министерств и концернов, а также субъектов среднего и крупного бизнеса, занятых в сфере материального производства", - подчеркнули в пресс-службе.

Планируется продолжение информационной и консультационной поддержки реального сектора экономики по вопросам организации и проведения цифровой трансформации производственных организаций в рамках проекта KSP 2021/2022.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Планируется продолжение информационной и консультационной поддержки реального сектора экономики по вопросам организации и проведения цифровой трансформации...
 
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