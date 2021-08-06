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НАН Беларуси издала буклет о внедренных разработках ученых в экономику

06.08.2021 17:47 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси издала информационный буклет, посвященный разработкам ученых, которые были внедрены в различных отраслях экономики страны в 2020 году. Перечень содержит свыше 320 наименований, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Издание представляет собой информационный сборник результатов исследований организаций Национальной академии наук Беларуси, а также охватывает перечень оказанных услуг для народного хозяйства страны. Брошюра включает научно-технические разработки, полученные в рамках государственных программ различного уровня. Также представлена продукция, разработанная и выпускаемая научными организациями НАН на своих производственных участках или малотоннажных производствах. Буклет сформирован по направлениям практического использования разработок в отраслях экономики на основе материалов организаций-разработчиков и отделений наук НАН", - рассказали в пресс-службе.

Вышедшая в издательстве "Беларуская навука" книга предназначена для работников государственных органов, руководителей и специалистов государственных и негосударственных организаций.

С изданием может ознакомиться любой желающий. Информация размещена на сайте НАН Беларуси. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси издала информационный буклет, посвященный разработкам ученых, которые...
 
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