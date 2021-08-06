Более трети обращений по поводу нарушения прав потребителей в I полугодии касались торговли

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более трети обращений по поводу нарушения прав потребителей в первом полугодии 2021 года касались торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

МАРТ, местные исполнительные и распорядительные органы (исполкомы) в первом полугодии рассмотрели 5237 обращений граждан, связанных с нарушением прав потребителей, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2020 года (5141 обращение). Отмечается увеличение количества обращений, рассмотренных исполкомами Гомельской, Минской, Могилевской областей, администрациями районов Минска и Минским горисполкомом.

Наибольшее число обращений рассмотрели Минский горисполком и администрации районов столицы (36% от общего количества), исполкомы Могилевской области (15%), Брестской (11%), Минской (10%), остальные - менее 9%.

"По-прежнему сферой деятельности, на которую в большей степени жалуются потребители, остается розничная торговля, в том числе продажа товаров посредством интернет-магазинов. В первом полугодии по вопросам, связанным с продажей товаров, поступило 40% от общего количества, 28% обращений касалось вопросов защиты прав потребителей в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, 8% - бытового обслуживания населения и услуг сервисных центров, 14 % - услуг перевозчиков автотранспортом, медицинских, транспортных, туристических, услуг связи и др., 2% - услуг общественного питания, 8% - иных вопросов", - отметили в МАРТ.

По результатам рассмотрения письменных и электронных обращений потребителям возмещено материального ущерба в досудебном порядке на сумму Br373,9 тыс. По неразрешенным в досудебном порядке вопросам исполкомами подано 80 исков в суд о защите прав потребителей.

Для защиты нарушенных прав потребителей составлен 241 протокол об административных правонарушениях, вынесено 130 предписаний о прекращении нарушений прав потребителей. Для предупреждения нарушений потребительских прав изготовителям, продавцам, исполнителям услуг направлялись рекомендации и предупреждения, проводилась разъяснительная работа.

Граждане наиболее часто обращались в связи с приобретением товаров ненадлежащего качества, предоставлением недостоверной информации о товарах, в том числе на сайтах интернет-магазинов, а также в связи с невозможностью вернуть товар, приобретенный во время презентаций, рекламных акций. Обращения также касались нарушений продавцами интернет-магазинов предусмотренного законодательством срока возврата денежных средств за товар надлежащего и ненадлежащего качества. Потребители жаловались на качество установки дверей и окон, изготовление мебели, нарушение сроков исполнения договорных обязательств и устранение недостатков оказанной услуги (выполненной работы). Кроме того, в числе причин для жалоб - приобретение товаров в социальных сетях и в мессенджерах, нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара, а также навязчивые предложения субъектами хозяйствования заключать договоры на выполнение работ по чистке вентиляции в квартирах граждан.

МАРТ активно проводит информирование потребителей в средствах массовой информации, через официальный сайт министерства, Telegram-каналы "МАРТ о правах потребителей" и "Пресс-служба МАРТ".

Для повышения правовой грамотности потребителей проводится ежедневные консультирования по телефону. Специалисты разъясняют гражданам их потребительские права, порядок досудебного урегулирования споров с продавцами (изготовителями, исполнителями услуг).-0-