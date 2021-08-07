ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый резервуар ввели в эксплуатацию в ОАО "Гомельтранснефть Дружба"

07.08.2021 14:07 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" ввело в эксплуатацию резервуар №18 на ЛПДС "Мозырь", сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Емкостной парк увеличен на 20 тыс. куб.м. Новый резервуар - конструкция с купольной алюминиевой крышей и плавающим понтоном. Он возведен в рамках реализации программы модернизации парка для хранения нефти ЛПДС "Мозырь".

Постоянная модернизация предприятия существенно увеличивает емкость резервуарного парка ЛПДС "Мозырь". Каждый шаг обеспечивает более надежную и гибкую работу нефтепроводного комплекса.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Емкостной парк увеличен на 20 тыс. куб.м. Новый резервуар - конструкция с купольной алюминиевой крышей и плавающим понтоном. Он возведен в рамках реализации...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Делегация деловых кругов Сербии во время визита в Минск договорилась о сотрудничестве с белорусскими партнерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by