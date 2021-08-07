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Новый резервуар ввели в эксплуатацию в ОАО "Гомельтранснефть Дружба"
07.08.2021 14:07 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" ввело в эксплуатацию резервуар №18 на ЛПДС "Мозырь", сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.
Емкостной парк увеличен на 20 тыс. куб.м. Новый резервуар - конструкция с купольной алюминиевой крышей и плавающим понтоном. Он возведен в рамках реализации программы модернизации парка для хранения нефти ЛПДС "Мозырь".
Постоянная модернизация предприятия существенно увеличивает емкость резервуарного парка ЛПДС "Мозырь". Каждый шаг обеспечивает более надежную и гибкую работу нефтепроводного комплекса.-0-
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Емкостной парк увеличен на 20 тыс. куб.м. Новый резервуар - конструкция с купольной алюминиевой крышей и плавающим понтоном. Он возведен в рамках реализации...
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