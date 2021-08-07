Источник материала: БелТА

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" ввело в эксплуатацию резервуар №18 на ЛПДС "Мозырь", сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Емкостной парк увеличен на 20 тыс. куб.м. Новый резервуар - конструкция с купольной алюминиевой крышей и плавающим понтоном. Он возведен в рамках реализации программы модернизации парка для хранения нефти ЛПДС "Мозырь".

Постоянная модернизация предприятия существенно увеличивает емкость резервуарного парка ЛПДС "Мозырь". Каждый шаг обеспечивает более надежную и гибкую работу нефтепроводного комплекса.-0-