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Первый миллион на счету хлеборобов Минской области - лидеры по намолоту в стране

07.08.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На контроле и продовольственная безопасность. Хлеборобы Минской области преодолели миллионный рубеж. И они в лидерах по намолоту. Всего каравай весит 4 миллиона 103 тысячи тонн зерна. Убрано около 60 % хлебной нивы.

Темпы жатвы сейчас корректирует погода. Поэтому аграрии рационально используют каждую минуту. Об урожайном деле Елена Витко.

Артем Мирза, агроном ОАО "1-я Минская птицефабрика":

Мы находимся на поле возле Нового Двора. Зерно в этом году сильно не налилось из-за аномальной жары. И оно неравномерно созревает. Где-то колоски могут быть опущены, где-то они даже не поднялись толком. Выбирать приходится что-то среднее, чтобы было меньше потерь. Потому что если переждать, то все будет на земле.Чтобы собрать все до зернышка, в полях 1-й Минской птицефабрики сейчас работают почти 30 комбайнов. Площади под зерновыми немалые - 9 тысяч гектаров. Это связано со спецификой хозяйства: птицу нужно обеспечить качественным кормом.

Дмитрий Дрозд, начальник участка ОАО "1-я Минская птицефабрика":

Убран озимый рапс на площади 930 га, убран озимый ячмень полностью, убрана половина овса и половина тритикале. Начали убирать яровой ячмень и пшеницу, но из-за дождей пока яровые оставили. Озимые быстрее просыхают.Сергей Жилач, комбайнер ОАО "1-я Минская птицефабрика":

Погода, конечно, подводит, было бы лучше. У меня это уже 10-й сезон. Все устраивает, все хорошо, подвозят все вовремя, все есть. Тянет меня просто к технике. Рождаются трактористы, рождаются директора, мое призвание - тракторист-комбайнер.Всего в хозяйстве планируют заготовить более 40 тысяч тонн зерна. С полей свежую партию отправляют на доработку. Чтобы урожай долго хранился, его доводят до нужной кондиции.

Всего за сутки сюда привозят около 700 тонн зерна. В солнечные дни влажностью 15 %, в дождливые - около 20. Золотой урожай здесь дорабатывают сразу два комплекса. Сейчас туда поступает тритикале. Оптимальная влажность на выходе - 14 %.

Поля этого хозяйства максимально примыкают к столице, в черте города у 1-й Минской птицефабрики более тысячи гектаров. Под озимой пшеницей и гречихой в том числе и вдоль кольцевой. Плюсы от этого получают многие: хозяйства - дополнительный урожай, минчане - колоритную фотолокацию, а столичные пчеловоды - хорошие медоносы.

Дмитрий Дрозд, начальник участка ОАО "1-я Минская птицефабрика":

Стояли запущенные земли, в 2004 году решением горисполкома передали нам для сельхозпроизводства. 1100 га - это весомый участок. Возделываем зерновые культуры, получаем пусть и не в тех объемах, но получаем.Во многом именно такой хозяйский подход к каждому участку земли и определяет, каков будет каравай. Сейчас в закромах Беларуси уже свыше 4 миллионов тонн зерна. Обмолотили 60 % хлебной нивы.


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На контроле и продовольственная безопасность. Хлеборобы Минской области преодолели миллионный рубеж. И они в лидерах по намолоту. Всего каравай весит 4 миллиона 103...
 
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