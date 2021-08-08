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«Один раз нас завезли в какой-то бомжатник. За него хотели 350 долларов в месяц». Как белорусы с двумя собаками переехали в Грузию
08.08.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Два путешественника-авантюриста, две преданные собаки + одна умница-машинка взяли и вместе доехали до Грузии». Именно так описывают свой переезд в эту страну Аня и Ваня из Минска. Месяц назад ребята совершили релокейт из белорусской столицы в курортный город Батуми. Сегодня они (правда, не без приключений) нашли жилье, немного обустроились и готовы рассказать об этом REALT.
Переезд конкретно в Грузию ребята не планировали. Этим летом они собирались лететь в отпуск совсем в другую сторону – в Черногорию. Однако перелеты в Европу из Беларуси были прекращены, и Аня с Ваней остались без моря. Говорят, что эта ситуация и невозможность куда-то поехать стали последней каплей. В итоге, супруги решились на релокейт. Благо, их работа не требует личного присутствия и позволяет существовать на «удаленке».
Рассказывает Аня:
− Мы давно хотели побывать в Грузии, но все как-то не складывалось. А в последний год сюда переехало несколько знакомых. Кроме того, мы знаем, что в Грузии очень любят собак, а у нас две собаки, которых мы не собирались оставлять. Ну а когда мы увидели, что с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы, то поняли: нам это подходит. Дело в том, что лететь самолетом с собаками мы категорически не хотели. Они весят около 10 килограммов, и их пришлось бы сдавать в багажное отделение.
До переезда ребята жили в центре Минска, в собственной квартире с ремонтом. Кстати, с долгосрочной арендой жилья они впервые столкнутся только в Грузии.
- Как добирались до Грузии? Как вывозили собак?
− Из Минска до границы с Грузией мы ехали 3 дня. Жилье для ночевки искали обычно через приложение Airbnb (там есть галочка «можно с питомцами»). Я писала сразу нескольким хозяевам, можно ли к ним с собаками, и из пяти трое всегда давали добро. Собаки в дороге вели и чувствовали себя отлично, много спали. От изобилия впечатлений и запахов им даже играть не хотелось.
Границу Беларуси с Россией на машине можно пересекать только при наличии оснований. А вот в Грузию из России белорусов пускают без проблем (россиянам же нужно обоснование). Для грузинской границы нужно заполнить анкету онлайн, предоставить отрицательный ПЦР-тест на английском языке страховку на авто и паспорта.
Так как тест делают 2-3 дня, сдавать его в Минске было бессмысленно. Мы сделали тест в «Инвитро» в Орле, а забрали результаты уже в Пятигорске (они приходят на почту, можно и самим распечатать).
Что касается собак, то у нас с собой были ветпаспорта, все прививки, чипы и ветеринарное свидетельство, выданное в Минске.
- Много ли вещей взяли с собой, учитывая, что ехали на срок, превышающий обычный отпуск?
- Это – самый больной для нас вопрос. Вещей мы взяли очень много. Видимо, из-за того, что у нас еще не было опыта глобального переезда. Когда собирались, то думали: мы же на машине, надо и на осень взять, и на зиму. В итоге, утрамбовали машину так, что вещи были до потолка. Когда мы уже доехали до Грузии, то поняли что наша идея – не сидеть на месте и попробовать пожить в разных городах – с таким количеством вещей не осуществима. Каждый раз разгружать и загружать машину мы просто физически не сможем. В результате, мы решили осесть в одном месте, и уже из него путешествовать.
Что касается вещей, то мы брали, к примеру, все для «горнолыжки» – здесь есть горнолыжные курорты, и мы хотим на них поехать. Также взяли с собой постельное белье, кухонный комбайн, пылесос – ну он у нас новый, дорогой, не хотелось дома оставлять. Сейчас я уже вижу, что немного переборщили. Если что-то еще будем покупать, то придется потом домой посылками отправлять.
Вариантов жилья для туристов – много. С долгосрочной арендой – сложнее
Жилье ребята искали уже на месте. Первые апартаменты и гестхаусы бронировали через интернет. В деревне по дороге в грузинскую столицу Аня и Ваня жили в доме с хозяевами, которые не говорят по-русски. В Тбилиси снимали квартиру, где подружились с соседями-индусами, которые устроили им экскурсию по городу.
Когда супруги с собаками добрались до Батуми, то сняли на несколько дней квартиру и стали искать жилье на долгий срок.
Аня говорит, что вариантов для туристов в Батуми – достаточно. Здесь легко найти подходящую квартиру – на курорте много новых высотных домов, расположенных вдоль моря. Почти все квартиры в них сдаются. В сезон снять квартиру у моря меньше чем за 700 долларов в месяц – не получится. А вот с октября, когда уедут туристы, цены упадут в два раза. Хорошую квартиру можно будет снять за 250-300 долларов.
Однако нашим ребятам вариант с квартирой не подходил. Для длительного проживания с собаками они искали отдельный дом.
− Найти дом мечты, честно говоря, было трудно. Первым делом мы позвонили агентам. Но когда нам зарядили цену в 1500-4000 долларов за аренду коттеджа, мы решили, что будем искать жилье самостоятельно. На самом деле грузины добрые, позитивные, стараются помочь, но они не слышат твоего запроса. Так, несмотря на то, что мы говорили, что не хотим жить в одном доме с хозяевами, нам все равно пытались предложить варианты типа жить вместе с одной грузинской семьей за 350 долларов. Один раз нас вообще завезли в какой-то бомжатник с кучей хлама. За него тоже хотели 350 долларов в месяц. Мы говорим: а вот это? А нам отвечают: да, сейчас за полчаса мы все уберем.
В общем, на третий день поисков, когда мы уже отчаялись найти дом со своим двором, нормальным ремонтом и техникой за адекватные деньги, и готовы были снять квартиру, произошло чудо.
Моя свекровь, сидя в деревне в Беларуси, написала о наших проблемах в фейсбуке (а у грузин эта сеть очень популярна) и в этот же вечер нам позвонила агент Земфира. Она прислала нам фото дома (до этого все говорили: зачем фото – приезжайте, мы все так покажем), который нам сразу же понравился.
В итоге, Аня и Ваня сняли двухэтажный дом с красивым видом на город и своим мандариновым садом за 500 долларов в месяц. Отдельно еще нужно будет платить за коммуналку. Она обходится в сумму от 50 до 100 долларов в месяц. Сюда входит электроэнергия, интернет, газ и вода.
- Как грузины относятся к белорусам с собаками?
- Начнем с того, что грузины ко всем относятся хорошо. А к белорусам – особенно. Грузины всегда расплываются в улыбке, когда мы говорим, откуда приехали.
На наших собак грузины также реагируют позитивно. Тут почти везде пускают с питомцами – в кафе, в магазины, на пляж. По сравнению с Минском, я бы сказала, что в Грузии среда для собачников более комфортная. Здесь везде можно попить кофе или пообедать с собаками. Да, может, внутрь вас и не пустят, но на террасу – пожалуйста. Еще и мисочку для собак принесут.
К бродячим собакам здесь тоже относятся очень толково. Их прививают, стерилизуют – и все это на государственном уровне. В итоге, грузинские собаки − добрые, накормленные и не плодятся. И уж точно их никто не отстреливает.
- Какие документы необходимы для аренды дома-квартиры?
- Если посуточно, то достаточно данных из приложения. Даже паспорт особо не спрашивают. Если на длительный срок, то необходим паспорт и заключение стандартного договора. Так, с нас взяли плату за несколько первых месяцев и последний месяц аренды.
Сейчас ребята обживают свой новый дом и начинают изучать страну. Кстати, белорусы могут спокойно находиться в Грузии без виз 364 дня. По истечении этого времени достаточно на день выехать в Турцию или Россию, а затем вновь жить в стране целый год.
Дешевые фрукты и овощи – это хорошо, но вот с поведением водителей на дорогах есть проблемы
Среди плюсов страны Аня и Ваня отмечают доступность моря и гор, доброжелательность местного населения, вкусную и недорогую еду.
− В ресторанах мы едим в два раза дешевле, чем в Минске, и в 100 раз вкуснее. Порции здесь – просто огромные. Что касается цен в магазинах, то все фрукты и овощи тут стоят в два раза дешевле, чем у нас. Все свежее и очень вкусное. А вот мясо и молочка − значительно дороже. Наверное, в те же два раза. Ну и конечно, отмечу вино – оно тут хорошее и недорогое. В Минске вино, которое нам нравится, обходилось не меньше 30-35 рублей за бутылку. А тут даже за 1 доллар (за литр) оно будет очень вкусное.
Кое-какие минусы супруги тоже заметили.
− Тут довольно высокая влажность и постоянная духота. Мужу нормально, а мне непривычно. Без вентилятора чувствовать себя свежей и красивой девушкой в Батуми – трудновато.
Ну а больше всего вопросов у ребят вызвала местная манера вождения. По сравнению с белорусами, не нарушающими ПДД, темпераментные грузины на дорогах повергли в шок.
− Когда мы заехали в Тбилиси, то были просто в ужасе от происходящего: они подрезают слева и справа одновременно, никогда не включают «поворотники» (возможно, они вообще не знают, что в машине есть «поворотники» − смеется), совершенно непонятно проезжают круги и включают «аварийку» на переходах. Оказалось, так водители предупреждают коллег, что пропускают пешеходов. Честно говоря, мы с нашей манерой вождения выглядим тут белыми воронами.
Также ребят предупредили, что в Грузии есть вопросы с медициной. Причем, как для людей, так и для животных.
- Советовали бы эту страну для релокейта?
- Здесь комфортно жить и работать. Здесь, кстати, иностранцу достаточно легко открыть ИП (нужно только купить у грузин адрес для регистрации). Основная фишка в том, что если твой годовой оборот меньше 150 тысяч долларов, то ты платишь налог всего 1%. К тому же, иностранцам не надо платить ФСЗН. В общем, здесь ИП иметь гораздо выгоднее, чем у нас.
При этом нужно делать скидку на южный менталитет. Конечно, улицы тут не такие чистые, как в Минске, много обшарпанных домов, часто что-то недоделано или сделано плохо. Но если к этому относиться спокойно – просто принять, как данность, то тут будет хорошо. Лично нам в Грузии пока что все нравится, что будет дальше – посмотрим.
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«Один раз нас завезли в какой-то бомжатник. За него хотели 350 долларов в месяц». Как белорусы с двумя собаками переехали в Грузию
«Два путешественника-авантюриста, две преданные собаки + одна умница-машинка взяли и вместе доехали до Грузии». Именно так описывают свой переезд в эту страну Аня...
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