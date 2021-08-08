«Один раз нас завезли в какой-то бомжатник. За него хотели 350 долларов в месяц». Как белорусы с двумя собаками переехали в Грузию

Переезд конкретно в Грузию ребята не планировали. Этим летом они собирались лететь в отпуск совсем в другую сторону – в Черногорию. Однако перелеты в Европу из Беларуси были прекращены, и Аня с Ваней остались без моря. Говорят, что эта ситуация и невозможность куда-то поехать стали последней каплей. В итоге, супруги решились на релокейт. Благо, их работа не требует личного присутствия и позволяет существовать на «удаленке».

Рассказывает Аня:

− Мы давно хотели побывать в Грузии, но все как-то не складывалось. А в последний год сюда переехало несколько знакомых. Кроме того, мы знаем, что в Грузии очень любят собак, а у нас две собаки, которых мы не собирались оставлять. Ну а когда мы увидели, что с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы, то поняли: нам это подходит. Дело в том, что лететь самолетом с собаками мы категорически не хотели. Они весят около 10 килограммов, и их пришлось бы сдавать в багажное отделение.

До переезда ребята жили в центре Минска, в собственной квартире с ремонтом. Кстати, с долгосрочной арендой жилья они впервые столкнутся только в Грузии.