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Курсы валют на 9 августа
09.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Сейчас к ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах в пятницу укрепился к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 51 копейку, евро - 2 рубля 97 копеек. 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских.
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Сейчас к ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах в пятницу укрепился к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 51 копейку, евро - 2 рубля 97 копеек. 3...
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