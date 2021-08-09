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Беларусь и Вьетнам наращивают сотрудничество
09.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Беларусь и Вьетнам наращивают сотрудничество. О новых точках роста в интервью
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Беларусь и Вьетнам наращивают сотрудничество. О новых точках роста в интервью Агентству теленовостей рассказал наш посол в этой азиатской стране Владимир Гошин. В...
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