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Беларусь и Вьетнам наращивают сотрудничество

09.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь и Вьетнам наращивают сотрудничество. О новых точках роста в интервью Агентству теленовостей рассказал наш посол в этой азиатской стране Владимир Гошин. В первую очередь, можем делиться опытом в сфере информационных технологий. Хотя, конечно, основа - промышленная кооперация. Задача - нарастить производство грузовиков на территории Вьетнама и обеспечить сервисное обслуживание машин. Важно не забывать и о других направлениях.


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Беларусь и Вьетнам наращивают сотрудничество. О новых точках роста в интервью Агентству теленовостей рассказал наш посол в этой азиатской стране Владимир Гошин. В...
 
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