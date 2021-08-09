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На БУТБ аккредитовалась первая компания из Бразилии

09.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На Белорусской универсальной товарной бирже аккредитовалась первая компания из Бразилии. Таким образом география биржевой торговли расширилась до 66 стран. Как рассказали в пресс-службе организации, компания специализируется на поставках сплавов цветных металлов, а также продукции химии и нефтехимии на бразильский рынок. Основные клиенты - предприятия аэрокосмической отрасли и автопроизводители. Биржевую площадку компания рассматривает, прежде всего, как возможность выйти на новых поставщиков необходимой продукции.


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На Белорусской универсальной товарной бирже аккредитовалась первая компания из Бразилии. Таким образом география биржевой торговли расширилась до 66 стран. Как...
 
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