На БУТБ аккредитовалась первая компания из Бразилии

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На Белорусской универсальной товарной бирже аккредитовалась первая компания из Бразилии. Таким образом география биржевой торговли расширилась до 66 стран. Как рассказали в пресс-службе организации, компания специализируется на поставках сплавов цветных металлов, а также продукции химии и нефтехимии на бразильский рынок. Основные клиенты - предприятия аэрокосмической отрасли и автопроизводители. Биржевую площадку компания рассматривает, прежде всего, как возможность выйти на новых поставщиков необходимой продукции.





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