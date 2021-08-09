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Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 0,4 %

09.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли на 0,4 %. Сейчас они превышают 7 миллиардов 400 миллионов долларов. Как сообщает пресс-служба регулятора, "рост обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, поступлением иностранной валюты в бюджет, а также увеличением стоимости монетарного золота".


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Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли на 0,4 %. Сейчас они превышают 7 миллиардов 400 миллионов долларов. Как сообщает пресс-служба регулятора, "рост...
 
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