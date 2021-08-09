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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 августа 2021 года

09.08.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.6% и составил 1222 $/м2

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю, напротив, выросла на 0.5% и равна на данный момент 1320 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 98 $/м2 в пользу «первички».

Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек за неделю не изменилась и составляет 1318 $.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 августа 2021 года

Заметное снижение средних цен наблюдается на рынке жилья белорусской столице уже вторую неделю подряд.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 августа 2021 года

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Динамика объёма предложения остаётся положительной — количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 0.7%. Главным образом это произошло за счет увеличения числа 1- и 4-комнатных квартир, число которых выросло на 1.5% и 3% соответственно.  

Среди районов города наиболее заметный рост количества объектов в базе отмечался в Октябрьском, Заводском и Ленинском районах. Снизилось число квартир в Центральном, Московском и Партизанском районах.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 августа 2021 года

Снижение средних цен квадратного метра за последние семь дней наблюдалось по всем типам квартир, за исключением «трешек», которые в среднем стоят столько же, сколько и на прошлой неделе.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 августа 2021 года

В районах города динамика цен на квартиры в основном колебалась в пределах +/-0.5%. Исключением стали несколько районов - Заводской, Партизанский и Центральный, где отмечался рост на 0.7%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 августа 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 августа 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 803 $/м2 (+0.4%), Витебск — 598 $/м2 (без изменений), Гомель — 610 $/м2 (-0.2%), Гродно — 713 $/м2 (+0.4%), Могилев — 650 $/м2 (-0.2%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 609 $/м2 (-0.2%), Солигорск — 778 $/м2 (+0.6%), Молодечно — 753 $/м2 (+1%), Жодино — 681 $/м2 (-0.7%), Слуцк — 563 $/м2 (-0.5%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 2 по 9 августа 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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