Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 августа 2021 года

Динамика объёма предложения остаётся положительной — количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 0.7%. Главным образом это произошло за счет увеличения числа 1- и 4-комнатных квартир, число которых выросло на 1.5% и 3% соответственно.

Среди районов города наиболее заметный рост количества объектов в базе отмечался в Октябрьском, Заводском и Ленинском районах. Снизилось число квартир в Центральном, Московском и Партизанском районах.