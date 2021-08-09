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Мурманская область готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки белорусских калийных удобрений
09.08.2021 16:45 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Мурманская область готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки белорусских калийных удобрений. Об этом сказал губернатор российского региона Андрей Чибис, его заявление распространило Министерство информационной политики Мурманской области, сообщает БЕЛТА.
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По его словам, перевалка белорусских удобрений может вестись через "Мурманский балкерный терминал", который уже сейчас занимается перевалкой широкой линейки удобрений, а в будущем - через терминал "Тулома".
Мурманская сторона добавила, что переговоры о переориентации белорусских калийных грузов на мурманские терминалы уже проводятся.-0-
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Мурманская область готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки белорусских калийных удобрений
По словам губернатора российского региона Андрея Чибиса, перевалка белорусских удобрений может вестись через "Мурманский балкерный терминал", который уже сейчас...
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