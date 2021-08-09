Источник материала: БелТА

9 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Мурманская область готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки белорусских калийных удобрений. Об этом сказал губернатор российского региона Андрей Чибис, его заявление распространило Министерство информационной политики Мурманской области, сообщает БЕЛТА.

"Мы поддерживаем инициативу Президента Беларуси Александра Лукашенко, - сказал глава региона. - Мурманская область в свою очередь готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки калийных удобрений через наш регион. Безусловными нашими плюсами являются незамерзающий порт и уникальные арктические льготы".

По его словам, перевалка белорусских удобрений может вестись через "Мурманский балкерный терминал", который уже сейчас занимается перевалкой широкой линейки удобрений, а в будущем - через терминал "Тулома".

Мурманская сторона добавила, что переговоры о переориентации белорусских калийных грузов на мурманские терминалы уже проводятся.-0-