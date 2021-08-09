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Экспедирование и перевозка грузов: что нужно знать бизнесу
09.08.2021 17:35 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Любые действия, связанные с оформлением грузов на таможне, требуют временных и денежных, необходимо знание законов и правил заполнения таможенных документов. Без этого можно получить штрафы, потерять товар или деньги (или все вместе). Экспедирование и перевозка грузов - несколько разные операции, хоть и подчинены одной цели. О тонкостях данных услуг рассказали специалисты
В чем отличие
По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу, а отправитель обязуется уплатить за услуги перевозки оговоренную плату.
Сторона договора транспортной экспедиции же не принимает на себя ответственность по доставке груза в пункт назначения и вручения его получателю. В его обязанности входит организация и выполнение услуг, связанных с перевозкой. Например, выбор транспорта и маршрута, заключение договора, обеспечение отправки и получения груза, оформление пакета сопроводительных документов.
Договор транспортной экспедиции может быть заключен не только с грузоотправителем, но и с грузополучателем.
Что важно
При заключении договора следует учитывать все мелочи - от транспорта до таможенных документов. В список входят:
Что влияет на стоимость услуг
Для расчета затрат на услуги по
Компании транспортируют скоропортящиеся грузы; негабаритные, которые трудно перевозить; сборные и объемные; опасные, требующие особых условий передвижения. Осуществляются международные мультимодальные транспортные перевозки, при которых используют не один, а несколько видов транспорта. Все эти сведения о грузе нужно оговаривать перед заключением договора и учитывать при расчете стоимости услуг экспедиторов.
Как проходит экспедирование и перевозка грузов
Главная задача экспедиторской компании - доставить груз в сохранности в кратчайшие сроки при минимальных затратах. Вот основные этапы:
Как видим, процедура экспедирования и перевозки грузов довольно сложная. Эксперты советуют, выбирая компанию для подобных услуг, обратить внимание на репутацию и длительность работы на рынке грузоперевозок.
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Любые действия, связанные с оформлением грузов на таможне, требуют временных и денежных, необходимо знание законов и правил заполнения таможенных документов. Без...
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