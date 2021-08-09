Экспедирование и перевозка грузов: что нужно знать бизнесу

Любые действия, связанные с оформлением грузов на таможне, требуют временных и денежных, необходимо знание законов и правил заполнения таможенных документов. Без этого можно получить штрафы, потерять товар или деньги (или все вместе). Экспедирование и перевозка грузов - несколько разные операции, хоть и подчинены одной цели. О тонкостях данных услуг рассказали специалисты terraincom.by .

В чем отличие

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу, а отправитель обязуется уплатить за услуги перевозки оговоренную плату.

Сторона договора транспортной экспедиции же не принимает на себя ответственность по доставке груза в пункт назначения и вручения его получателю. В его обязанности входит организация и выполнение услуг, связанных с перевозкой. Например, выбор транспорта и маршрута, заключение договора, обеспечение отправки и получения груза, оформление пакета сопроводительных документов.

Договор транспортной экспедиции может быть заключен не только с грузоотправителем, но и с грузополучателем.

Что важно

При заключении договора следует учитывать все мелочи - от транспорта до таможенных документов. В список входят:

разработка и согласование маршрута,

наличие разрешения на передвижение груза по территории стран,

выбор и аренда подходящего транспорта и оборудования для перевозки,

сопровождение, охрана и контроль передвижения груза,

составление грузовых и сопроводительных документов,

наличие связей с таможенными органами.

Что влияет на стоимость услуг

Для расчета затрат на услуги по перевозке и экспедированию грузов учитывают несколько важных факторов, от них зависит стоимость услуг экспедиторской компании. Вот эти показатели:

размер и масса груза,

срочность доставки,

количество единиц транспорта,

расстояние перевозки,

специфика загрузки товара,

необходимость складирования и хранения товара.

Компании транспортируют скоропортящиеся грузы; негабаритные, которые трудно перевозить; сборные и объемные; опасные, требующие особых условий передвижения. Осуществляются международные мультимодальные транспортные перевозки, при которых используют не один, а несколько видов транспорта. Все эти сведения о грузе нужно оговаривать перед заключением договора и учитывать при расчете стоимости услуг экспедиторов.

Как проходит экспедирование и перевозка грузов

Главная задача экспедиторской компании - доставить груз в сохранности в кратчайшие сроки при минимальных затратах. Вот основные этапы:

Клиент обращается в логистическую компанию и заявляет основные параметры транспортировки: тип и количество груза, его габариты, маршрут, пожелания по бюджету и срокам. Специалисты по логистике анализируют эти параметры и дают предложение, в которое входят реально достижимые сроки, технические параметры и ориентировочная цена транспортировки. Экспедиторы детально разрабатывают маршрут (при сложных перевозках - комбинированный), предлагают транспорт. Стороны согласовывают время и место передачи груза, экспедиторы забирают его, после чего ответственность за безопасность и доставку ложится на них. Экспедиторы оформляют логистические и таможенные документы на перевозку. Груз уходит по маршруту и доставляется в пункт назначения.

Как видим, процедура экспедирования и перевозки грузов довольно сложная. Эксперты советуют, выбирая компанию для подобных услуг, обратить внимание на репутацию и длительность работы на рынке грузоперевозок.