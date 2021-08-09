ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экспедирование и перевозка грузов: что нужно знать бизнесу

09.08.2021 17:35 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Любые действия, связанные с оформлением грузов на таможне, требуют временных и денежных, необходимо знание законов и правил заполнения таможенных документов. Без этого можно получить штрафы, потерять товар или деньги (или все вместе). Экспедирование и перевозка грузов - несколько разные операции, хоть и подчинены одной цели. О тонкостях данных услуг рассказали специалисты terraincom.by.

В чем отличие

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу, а отправитель обязуется уплатить за услуги перевозки оговоренную плату.

Сторона договора транспортной экспедиции же не принимает на себя ответственность по доставке груза в пункт назначения и вручения его получателю. В его обязанности входит организация и выполнение услуг, связанных с перевозкой. Например, выбор транспорта и маршрута, заключение договора, обеспечение отправки и получения груза, оформление пакета сопроводительных документов.

Договор транспортной экспедиции может быть заключен не только с грузоотправителем, но и с грузополучателем.

Что важно

При заключении договора следует учитывать все мелочи - от транспорта до таможенных документов. В список входят:

  • разработка и согласование маршрута,
  • наличие разрешения на передвижение груза по территории стран,
  • выбор и аренда подходящего транспорта и оборудования для перевозки,
  • сопровождение, охрана и контроль передвижения груза,
  • составление грузовых и сопроводительных документов,
  • наличие связей с таможенными органами.

Что влияет на стоимость услуг

Для расчета затрат на услуги по перевозке и экспедированию грузов учитывают несколько важных факторов, от них зависит стоимость услуг экспедиторской компании. Вот эти показатели:

  • размер и масса груза,
  • срочность доставки,
  • количество единиц транспорта,
  • расстояние перевозки,
  • специфика загрузки товара,
  • необходимость складирования и хранения товара.

Компании транспортируют скоропортящиеся грузы; негабаритные, которые трудно перевозить; сборные и объемные; опасные, требующие особых условий передвижения. Осуществляются международные мультимодальные транспортные перевозки, при которых используют не один, а несколько видов транспорта. Все эти сведения о грузе нужно оговаривать перед заключением договора и учитывать при расчете стоимости услуг экспедиторов.

Как проходит экспедирование и перевозка грузов

Главная задача экспедиторской компании - доставить груз в сохранности в кратчайшие сроки при минимальных затратах. Вот основные этапы:

  1. Клиент обращается в логистическую компанию и заявляет основные параметры транспортировки: тип и количество груза, его габариты, маршрут, пожелания по бюджету и срокам.
  2. Специалисты по логистике анализируют эти параметры и дают предложение, в которое входят реально достижимые сроки, технические параметры и ориентировочная цена транспортировки.
  3. Экспедиторы детально разрабатывают маршрут (при сложных перевозках - комбинированный), предлагают транспорт.
  4. Стороны согласовывают время и место передачи груза, экспедиторы забирают его, после чего ответственность за безопасность и доставку ложится на них.
  5. Экспедиторы оформляют логистические и таможенные документы на перевозку.
  6. Груз уходит по маршруту и доставляется в пункт назначения.

Как видим, процедура экспедирования и перевозки грузов довольно сложная. Эксперты советуют, выбирая компанию для подобных услуг, обратить внимание на репутацию и длительность работы на рынке грузоперевозок.

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любые действия, связанные с оформлением грузов на таможне, требуют временных и денежных, необходимо знание законов и правил заполнения таможенных документов. Без...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Мурманская область готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки белорусских калийных удобрений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by