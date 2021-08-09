Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 10 августа повышаются цены на автомобильное топливо, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

"Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 6 августа составило $72,3 за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года выросло на 32,3%", - отметили в концерне.

Таким образом, с 10 августа цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,95, АИ-95-К5-Евро - Br2,05, АИ-98-К5-Евро - Br2,27, ДТ - Br2,05.

"С учетом произведенной корректировки рост цен на моторное топливо с начала 2021 года составит 13,6%", - уточнили в "Белнефтехиме".-0-