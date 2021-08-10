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Белорусская экономика устойчиво растет, несмотря на пандемию и санкции

10.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Безусловно, здоровая экономика - это стабильность любого государства. И как отметил профильный министр, наша экономика, несмотря на пандемию и санкции, устойчиво растет. По итогам первого полугодия ВВП составил 103,3 %. Наибольший вклад - свыше 80 % прироста - обеспечивает промышленность: объем производства по сравнению с прошлым годом увеличился более чем на 10 процентов, благодаря высокотехнологичной и экспортно-ориентированной продукции.

Также активно работают и грузоперевозки, например, железнодорожным путем - возросли на 40 %. Кроме того, уверенно себя чувствует IT-сфера: за первое полугодие рост превысил 7 %. Почти на 20 % вырос общепит. На треть увеличился экспорт товаров и услуг. Внешнеторговое сальдо составило плюс 1 миллиард 250 миллионов долларов. Это лучший показатель за последние 8 лет.

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Безусловно, здоровая экономика - это стабильность любого государства. И как отметил профильный министр, наша экономика, несмотря на пандемию и санкции, устойчиво...
 
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