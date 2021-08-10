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Белорусская экономика устойчиво растет, несмотря на пандемию и санкции
10.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Безусловно, здоровая экономика - это стабильность любого государства. И как отметил профильный министр, наша экономика, несмотря на пандемию и санкции, устойчиво растет. По итогам первого полугодия ВВП составил 103,3 %. Наибольший вклад - свыше 80 % прироста - обеспечивает промышленность: объем производства по сравнению с прошлым годом увеличился более чем на 10 процентов, благодаря высокотехнологичной и экспортно-ориентированной продукции.
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Безусловно, здоровая экономика - это стабильность любого государства. И как отметил профильный министр, наша экономика, несмотря на пандемию и санкции, устойчиво...
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