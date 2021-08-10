Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации концерна "Беллесбумпром" в первом полугодии выполнили все установленные показатели социально-экономического развития. Результаты работы предприятий отрасли были рассмотрены на выездном заседании совета концерна, которое состоялось на базе Добрушской бумажной фабрики "Герой труда", сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Беллесбумпрома".

Открывая заседание, председатель концерна Михаил Касько отметил, что получение экономического эффекта от вложенных в модернизацию предприятий инвестиций - было и остается главной задачей производственной деятельности. "Эффективная работа производства - это основа для стабильного дохода, обеспечения всех финансовых обязательств, в том числе по выплате заработной платы, это основа для дальнейшего развития и улучшения благосостояния работающих на предприятиях людей", - подчеркнул он.

За январь - июнь объемы производства продукции промышленности выросли к аналогичному периоду прошлого года на 9,3%. "При этом самый высокий прирост производства, на 16,6%, отмечен в мебельном производстве, которое является своеобразной вершиной деревообработки, поскольку здесь обеспечивается самая глубокая степень переработки древесного ресурса и выпускается конечный продукт (мебель) для потребительского рынка с высокой добавленной стоимостью", - добавили в пресс-службе. На 8,1% выросли объемы производства по деревообрабатывающим предприятиям (производители древесных плит (ДСП, ДВМ, МДФ/ХДФ), фанеры, окон, дверей, строительных конструкций, погонажных изделий и прочей продукции деревообработки). В целлюлозно-бумажной отрасли выпуск продукции вырос на 3,5%.

Вся произведенная продукция предприятий концерна планомерно реализуется, о чем свидетельствует отсутствие сверхнормативных запасов на складах. Запасы готовой продукции по состоянию на 1 июля составили 67,6% к среднемесячному объему производства, что ниже норматива на 33,9 процентных пункта. С начала года удельный вес запасов снижен на 15 процентных пункта. В разрезе отраслей запасы готовой продукции сложились следующим образом. В деревообрабатывающей и мебельной отраслях запасы с начала года снизились и составили 66,5 % к среднемесячному объему производства (ниже норматива на 37,8%) и 80,5% к среднемесячному объему производства (ниже норматива на 30,5%). В целлюлозно-бумажной отрасли запасы составили 61,7%, что ниже норматива на 10,7%.

В концерне отметили, что устойчивый сбыт, а также постоянная работа над снижением затрат на производство продукции обеспечивают рентабельность продаж предприятий отрасли. Так, по предприятиям, в уставном фонде которых доля государства составляет 50% и более, рентабельность продаж за первое полугодие составила 15,5%. При этом самый высокий уровень рентабельности обеспечен деревообрабатывающими предприятиями 21,3%, по предприятиям целлюлозно-бумажного производства рентабельность продаж составила 17,7%, по мебельным предприятиям 6,7%.

"Благодаря реализации мероприятий по снижению затрат на производство продукции в первом полугодии госпредприятиями получена экономия Br216,6 млн, что позволило снизить затраты на 22,4%. Затраты в целлюлозно-бумажном производстве снижены на 28,2%, в деревообрабатывающем на 19,7%, в мебельном на 10,8%", - сообщили в пресс-службе.

В первом полугодии предприятиями концерна выполнены также все показатели государственных программ "Белорусский лес" и "Энергосбережение". Так, показатель госпрограммы "Белорусский лес" - доля валовой добавленной стоимости в объеме производства продукции (работ, услуг) за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, - за январь - июнь составил 38% при годовом задании 34,3%, перевыполнение на 3,7 процентных пункта.

Показатели госпрограммы "Энергосбережение" сложились так: целевой показатель энергосбережения - минус 10,2% при задании минус 5,3%, задание по экономии ТЭР - 39,4 тыс. т.у.т., или 192,2% к заданию, экономия светлых нефтепродуктов - по оценке 3,5% при задании 2,5%, доля местных видов топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе - 78,1%, доля возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе - 77,7%.-0-