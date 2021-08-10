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Онлайн-конференция о предотвращении фактов выплаты зарплаты в конвертах пройдет 12 августа на сайте БЕЛТА

10.08.2021 11:39 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Работа по выявлению и предотвращению фактов выплаты зарплаты в конвертах" пройдет на сайте БЕЛТА 12 августа с 11.00 до 12.00.

Налоговые органы наряду с систематической профилактической работой, включающей в себя разъяснение налогового законодательства, проводят комплекс контрольно-аналитических мероприятий, направленных на недопущение выплат заработной платы в конвертах.

На вопросы граждан о проводимой работе ответят участники онлайн-конференции:

Андрей Ковалевский - начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам;

Галина Ковалева - заместитель начальника главного управления организации контрольной деятельности Министерства по налогам и сборам.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "Онлайн-конференция", присылать в Viber и Telegram на номер 8 (044) 583-84-04.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Налоговые органы наряду с систематической профилактической работой, включающей в себя разъяснение налогового законодательства, проводят комплекс...
 
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