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Онлайн-конференция о предотвращении фактов выплаты зарплаты в конвертах пройдет 12 августа на сайте БЕЛТА
10.08.2021 11:39 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Работа по выявлению и предотвращению фактов выплаты зарплаты в конвертах" пройдет на сайте БЕЛТА 12 августа с 11.00 до 12.00.
Налоговые органы наряду с систематической профилактической работой, включающей в себя разъяснение налогового законодательства, проводят комплекс контрольно-аналитических мероприятий, направленных на недопущение выплат заработной платы в конвертах.
На вопросы граждан о проводимой работе ответят участники онлайн-конференции:
Андрей Ковалевский - начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам;
Галина Ковалева - заместитель начальника главного управления организации контрольной деятельности Министерства по налогам и сборам.
Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "Онлайн-конференция", присылать в Viber и Telegram на номер 8 (044) 583-84-04.-0-
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Онлайн-конференция о предотвращении фактов выплаты зарплаты в конвертах пройдет 12 августа на сайте БЕЛТА
Налоговые органы наряду с систематической профилактической работой, включающей в себя разъяснение налогового законодательства, проводят комплекс...
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