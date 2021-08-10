Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили более 4,6 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,449 млн га, что составляет 67,6% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область, там убрано 80,2% площадей от плана (270,4 тыс. га). В Гомельской области убрано 73,7% площадей (256,4 тыс. га), Могилевской - 69,5% (226,7 тыс. га), Минской - 65,3% (311,3 тыс. га), Витебской - 61,9% (213,3 тыс. га), Гродненской - 54,8% (170,9 тыс. га).

Всего по стране намолочено 4 млн 641 тыс. т зерна при средней урожайности 32 ц/га.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 760,1 тыс. га (93,6% от плана). Заготовлено 827,1 тыс. т сена (74,1% от плана), 11,769 млн т сенажа (87,1%) и 338,4 тыс. т силоса (1,75%). Всего заготовлено 3,797 млн т единиц травяных кормов.-0-

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