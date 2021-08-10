Беларусь и Амурская область России обсудили увеличение поставок продовольствия и сельхозпродукции

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Амурская область России обсудили увеличение взаимных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Об этом шла речь на совместном заседании рабочей группы по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Амурской области Российской Федерации, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Участники мероприятия рассмотрели вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, в частности - увеличения взаимных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, продукции машиностроения, товаров концерна "Беллегпром", а также дальнейшие перспективы взаимодействия в сферах агропромышленного комплекса и строительства", - говорится в сообщении.

В ходе совещания подписан план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительствами Беларусь и Амурской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.-0-