Белорусский каравай весит 4 млн 641 тыс. тонн - лидер по намолоту Минская область

Источник материала: БT

4 миллиона 641 тысяча тонн зерна - столько уже весит каравай этого года. Убрать осталось треть площадей. И всего пятую часть надо освоить Брестской области - на ее счету 964 тысячи тонн хлеба. При хорошей погоде уже завтра регион станет вторым миллионером уборочной в стране. Лидер по намолоту Минская область - здесь собрано миллион 123 тысячи тонн зерновых. Самая высокая урожайность в Гродненском регионе - 39,3 центнера с гектара.



