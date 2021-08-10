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Белорусский каравай весит 4 млн 641 тыс. тонн - лидер по намолоту Минская область
10.08.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
4 миллиона 641 тысяча тонн зерна - столько уже весит каравай этого года. Убрать осталось треть площадей. И всего пятую часть надо освоить Брестской области - на ее счету 964 тысячи тонн хлеба. При хорошей погоде уже завтра регион станет вторым миллионером уборочной в стране. Лидер по намолоту Минская область - здесь собрано миллион 123 тысячи тонн зерновых. Самая высокая урожайность в Гродненском регионе - 39,3 центнера с гектара.
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4 миллиона 641 тысяча тонн зерна - столько уже весит каравай этого года. Убрать осталось треть площадей. И всего пятую часть надо освоить Брестской области - на ее...
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