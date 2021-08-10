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Ход уборочной: убрать осталось треть площадей

10.08.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

4 млн 641 тыс. тонн  уже весит хлебный каравай этого года. Убрать осталось треть площадей. 

Нынешняя жатва идет опережающими темпами и на севере страны. Со старта аграриям способствовала погода. Особенности уборочной-2021 сегодня обсудили на селекторном совещании. На связи с руководством области представители всех районов. Задача - убирать качественно и не сбавлять темп. Завершить кампанию планируют на две-три недели раньше обычного. Этот резерв нужно использовать для закладки нового урожая. Сейчас аграриям важно сконцентрировать силы, чтобы вовремя заняться вспашкой, внесением органики и севом озимых культур. 

Сергей Егоров, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Мы идем на уровне с Минской, Гродненской областями. За последнюю неделю активно включились хозяйства в проведение вспашки. Есть примеры, когда работа организована круглосуточно. И в ближайшие пять-семь дней работа по вспашке будет завершена для того, чтобы можно было посеять озимые крестоцветные. 

Зерно с полей на севере страны уже полностью убрали семь хозяйств. Более семидесяти экипажей преодолели тысячный намолот. 


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4 млн 641 тыс. тонн  уже весит хлебный каравай этого года. Убрать осталось треть площадей.  Нынешняя жатва идет опережающими темпами и на севере страны. Со старта...
 
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