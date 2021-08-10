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Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома

10.08.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Больше года назад в тихом квартале в конце улицы Карастояновой закипела стройка. Здесь, рядом с парком Дружбы народов, диспетчерской станцией и частным сектором на месте снесенных частных домов начали возводить 10-этажный дом. На днях мы побывали на стройплощадке и посмотрели, как идет строительство многоэтажки. По плану новостройка должна быть сдана в эксплуатацию в начале 2022 года.

Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома

Напомним, что возводится «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными объектами обслуживания в границах улиц Пригородной и Гая» по заказу УКС Центрального района. В доме, построенном по индивидуальному проекту, будет 10 этажей, 3 подъезда и 141 квартира. В доме будет 60 стандартных «однушек», 26 квартир-студий, 20 «двушек» и 35 «трешек». Квартиры, часть из которых − со свободной планировкой, будут сдаваться без отделки.

Помимо жилья, в доме разместятся 8 встроенных помещений административного и административно-торгового назначения с отдельными входами на первом этаже. Парковать автомобили жильцы смогут на подземной стоянке, вмещающей 94 автомобиля, еще 27 машиномест расположатся на открытой парковке возле дома.

Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома

Сегодня десятиэтажный дом выведен под крышу, а в квартирах на нижних этажах уже появились стеклопакеты. Кое-где рабочие, похоже, укладывают тротуар. По сравнению с прошлым летом, когда рядом с диспетчерской станцией троллейбусов и автобусов был только котлован, перемены разительные.

Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома

Несмотря на то, что  обычно квартиры в подобных «каркасниках» с вентилируемым фасадом и подземным паркингом продаются по полной стоимости, жилье в этом доме предназначено исключительно для нуждающихся. Квартиры здесь, в первую очередь предлагают многодетным семьям, по направлениям администраций районов, предприятий и организаций Минска.

Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома

Декларацию по дому застройщик опубликовал еще в декабре 2020 года. Квадратный метр в новостройке был оценен в 1995 рублей (нормативная площадь) и 2700 рублей (все, что выше нормы). В нагрузку к большинству квартир идет и место в паркинге: стоит машиноместо 54 тысячи рублей, или 21 тысячу долларов.

Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома

Ожидать, что квартиры на Карастояновой предложат всем желающим, как это было к примеру, с ЖК «Петрофские верфи» или домом на Л.Беды (первоначально эти дома строили для очередников) не приходится. В УКСе Центрального района Минска, куда REALT обратился за комментарием, подтвердили, что все квартиры в многоэтажке задекларированы и предложены нуждающимся. Никаких новых деклараций по дому не планируется. На данный момент в новостройке продаются только коммерческие площади – мы писали, что в доме будет 8 встроенных помещений площадью от 43 до 60 квадратных метров. Сейчас «квадрат» в них стоит порядка 1500 долларов.

Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома

 
Теги: Минск
 
 
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Больше года назад в тихом квартале в конце улицы Карастояновой закипела стройка. Здесь, рядом с парком Дружбы народов, диспетчерской станцией и частным сектором...
 
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