Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома

Ожидать, что квартиры на Карастояновой предложат всем желающим, как это было к примеру, с ЖК «Петрофские верфи» или домом на Л.Беды (первоначально эти дома строили для очередников) не приходится. В УКСе Центрального района Минска, куда REALT обратился за комментарием, подтвердили, что все квартиры в многоэтажке задекларированы и предложены нуждающимся. Никаких новых деклараций по дому не планируется. На данный момент в новостройке продаются только коммерческие площади – мы писали , что в доме будет 8 встроенных помещений площадью от 43 до 60 квадратных метров. Сейчас «квадрат» в них стоит порядка 1500 долларов.