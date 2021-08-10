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Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
10.08.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Больше года назад в тихом квартале в конце улицы Карастояновой закипела стройка. Здесь, рядом с парком Дружбы народов, диспетчерской станцией и частным сектором на месте снесенных частных домов начали возводить 10-этажный дом. На днях мы побывали на стройплощадке и посмотрели, как идет строительство многоэтажки. По плану новостройка должна быть сдана в эксплуатацию в начале 2022 года.
Напомним, что возводится «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными объектами обслуживания в границах улиц Пригородной и Гая» по заказу УКС Центрального района. В доме, построенном по индивидуальному проекту, будет 10 этажей, 3 подъезда и 141 квартира. В доме будет 60 стандартных «однушек», 26 квартир-студий, 20 «двушек» и 35 «трешек». Квартиры, часть из которых − со свободной планировкой, будут сдаваться без отделки.
Сегодня десятиэтажный дом выведен под крышу, а в квартирах на нижних этажах уже появились стеклопакеты. Кое-где рабочие, похоже, укладывают тротуар. По сравнению с прошлым летом, когда рядом с диспетчерской станцией троллейбусов и автобусов
Несмотря на то, что обычно квартиры в подобных «каркасниках» с вентилируемым фасадом и подземным паркингом продаются по полной стоимости, жилье в этом доме предназначено исключительно для нуждающихся. Квартиры здесь, в первую очередь предлагают многодетным семьям, по направлениям администраций районов, предприятий и организаций Минска.
Декларацию по дому застройщик
Ожидать, что квартиры на Карастояновой предложат всем желающим, как это было к примеру, с
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Перемены разительные. Посмотрели, как строится «каркасник» на Карастояновой, ради которого снесли частные дома
Больше года назад в тихом квартале в конце улицы Карастояновой закипела стройка. Здесь, рядом с парком Дружбы народов, диспетчерской станцией и частным сектором...
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