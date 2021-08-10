Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июле подорожали морковь и свекла, подешевели помидоры и огурцы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Морковь подорожала на 35,32%, свекла - 15,95%, лук репчатый - 10,65%, цитрусовые - 9,83%. Помидоры стали дешевле на 28,23%, огурцы - 21,07%, бананы - 16,01%, перец - 11,83%, виноград - 9,09%, груши - 4,56%, яблоки - 4,43%, капуста - 2,71%.

В целом овощи стали дешевле на 4,37%, фрукты - на 5,33%. Мясо и мясопродукты стали дороже на 0,48%, рыба и рыбопродукты - на 0,39%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,75%, молоко и молочные продукты - на 0,21%.

Обеды в столовой стали дороже на 0,83%. В ресторане и кафе они поднялись в цене на 1,64%, фастфуде - на 0,44%.

Табачные изделия подорожали на 0,78%, алкогольные напитки - на 0,47%.

Непродовольственные товары в июле стали дороже на 0,4%. Одежда подешевела на 0,54%, обувь - 2,04%. Мебель подорожала на 1,76%, ковровые изделия - 1,93%, стройматериалы - 2,42%, медикаменты - 0,13%.

Стоимость услуг повысилась на 0,16%. В июле подорожали туристические (3,05%) и санаторно-оздоровительные (1,68%), услуги гостиниц (2,21%). Стали дешевле услуги страхования (1,15%), пассажирского транспорта (0,77%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в июле составила 0,1%.-0-