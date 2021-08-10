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Денежные доходы населения за июль не индексируются - Минтруда

10.08.2021 17:37 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата и денежные доходы населения Беларуси за июль 2021 года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, индексация доходов производится в связи с инфляцией, вызываемой ростом цен на потребительские товары и услуги. Она представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников для частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Индексация производится в случае превышения 5%-ного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за июль текущего года к июню составил 100,1%. Он не превысил 5%-ного порога к январю 2021 года - месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, к маю этого года - месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума. Поэтому денежные доходы, установленные от данных социальных нормативов, индексации за июль не подлежат.

Минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2021 года в размере Br400, не индексируется, поскольку индекс потребительских цен за июль не превысил 5%-ного порога к январю этого года.

Индексации подлежат доходы физических лиц, выплачиваемые из бюджетных источников: зарплата и выплаты на основе среднего заработка; пособия по безработице; стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт; стипендии клиническим ординаторам; стипендии гражданам в период профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите гор-, райисполкома.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещаются потери от инфляции по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2021 года в размере Br400, не индексируется, поскольку индекс потребительских цен за июль не превысил 5%-ного...
 
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