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Госстандарт: нужно выработать единую методологию оценки повышения качества

10.08.2021 21:21 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на совещании в Госстандарте обсудили подходы к определению целевых индикаторов и показателей качества продукции в отраслевых программах повышения качества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госстандарта.

Совещание прошло под руководством первого заместителя председателя Госстандарта Дмитрия Барташевича. Участие в нем в очном и дистанционном форматах приняли представители Министерства промышленности, концернов "Белнефтехим", "Беллегпром", "Беллесбумпром", ведущих холдингов и предприятий, а также Госстандарта и БелГИСС.

Главная цель совещания - обсуждение подходов к определению целевых индикаторов и показателей качества продукции в отраслевых программах повышения качества. Разработка их предусмотрена программой "Качество 2021-2025".

"Во время совещания участники обменялись информацией о номенклатуре применяемых показателей в области качества, подходах к их определению и оценке. Сложность установления индикаторов и показателей обусловлена многообразием ассортимента выпускаемой в отраслях продукции и быстрой сменяемостью ее видов и характеристик", - отметили в Госстандарте.

По мнению Дмитрия Барташевича, именно через работу своих предприятий отрасли могут определить наиболее актуальные показатели, оценить их достигнутый уровень. На этой основе могут быть установлены базовые значения для включения в отраслевые программы. Далее следует выработать единую методологию оценки, чтобы корректно на уровне отрасли отслеживать динамику показателей в течение пятилетки. При этом важно, чтобы показатели отражали специфику оценки качества продукции.

Среди наиболее приемлемых из них могут быть рассмотрены уровень дефектности продукции и уровень удовлетворенности потребителей. Эти показатели могут быть дополнены в той или иной отрасли, а также непосредственно на предприятиях в зависимости от специфики выпускаемой продукции, требований рынков и конкуренции.

Сверку проведенной работы и выработанных подходов участники договорились провести во второй половине августа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Главная цель совещания - обсуждение подходов к определению целевых индикаторов и показателей качества продукции в отраслевых программах повышения качества....
 
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