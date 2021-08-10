Беларусь и Вьетнам наращивают сотрудничество

Источник материала: БT

Беларусь в поисках новых рынков сбыта. Диверсификация экспорта в последнее время скорректирована с учетом антибелорусской западной риторики. Дальняя дуга, помимо российского рынка, становится приоритетом в торговых отношениях. И в числе потенциальных рынков, где можно и нужно наращивать кооперацию, - Вьетнам.

В этом уверен и наш посол в этой стране Владимир Гошин. Начинать с чистого листа в торговых отношениях не придется. Минск и Ханой - давние партнеры. Но где прибавить, найдется всегда. Вот такая позиция. В первую очередь можем делиться опытом в сфере информационных технологий. Но основа останется прежней - это промышленная кооперация. Сегодня планируем нарастить производство грузовиков на территории Вьетнама и обеспечить их сервис. О других направлениях - в интервью "Сфере интересов" (видео).





Читайте также: