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Беларусь и Вьетнам наращивают сотрудничество

11.08.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь в поисках новых рынков сбыта. Диверсификация экспорта в последнее время скорректирована с учетом антибелорусской западной риторики. Дальняя дуга, помимо российского рынка, становится приоритетом в торговых отношениях. И в числе потенциальных рынков, где можно и нужно наращивать кооперацию, - Вьетнам.

В этом уверен и наш посол в этой стране Владимир Гошин. Начинать с чистого листа в торговых отношениях не придется. Минск и Ханой - давние партнеры. Но где прибавить, найдется всегда. Вот такая позиция. В первую очередь можем делиться опытом в сфере информационных технологий. Но основа останется прежней - это промышленная кооперация. Сегодня планируем нарастить производство грузовиков на территории Вьетнама и обеспечить их сервис. О других направлениях - в интервью "Сфере интересов" (видео).


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Теги: Минск
 
 
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Беларусь в поисках новых рынков сбыта. Диверсификация экспорта в последнее время скорректирована с учетом антибелорусской западной риторики. Дальняя дуга, помимо...
 
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