В Беларуси планируют увеличить производство зерна до 10 млн тонн в год

Источник материала: БT

В агропроме на пять лет вперед просчитали, как должна развиваться отрасль, чтобы активно наращивать и объемы производства, и экспортные поставки. Напомним, цифра в 7 миллиардов долларов от внешних продаж обозначена в качестве главного ориентира.

Это цель. Есть и средства - увеличить глубину переработки зерна методом биотехнологий, технически дооснастить нашу переработку, внедрять роботов и искусственный интеллект на производстве всех звеньев АПК. А во главу угла ставят госпрограмму "Агробизнес до 2025 года". На каких аспектах акцентирует внимание правительство, знает моя коллега Светлана Лукьянюк (видео).





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