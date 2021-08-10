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ЕЭК: рост экономик стран - участниц ЕАЭС по итогам года составит 3,8 %

11.08.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Деловая активность в мире, и в том числе в большинстве стран ЕАЭС, продолжает усиливаться. Евразийская экономическая комиссия накануне дала свой прогноз роста ВВП в союзе пяти. Так вот ожидается, что совместный ВВП по итогам года прибавит 3,8 %. И все это после сокращения почти на 3 % в прошлом году.

Если детальнее, экономики Казахстана и России предположительно вырастут примерно на 4 % и тем самым могут выйти на докризисный уровень уже во втором полугодии. В Армении и Кыргызстане восстановление активности займет больше времени. Что касается Беларуси, рост экономики в первой половине текущего года складывается выше ожиданий Евразийской экономической комиссии: по итогам полугодия это 3,3 %. (О будущем интеграции на брифинге рассказала помощник председателя комиссии Ия Малкина). Антон Малюта - о самых заметных заявлениях (видео).


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Деловая активность в мире, и в том числе в большинстве стран ЕАЭС, продолжает усиливаться. Евразийская экономическая комиссия накануне дала свой прогноз роста ВВП...
 
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