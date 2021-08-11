Экономический эффект от участия предприятий Беларуси в биржевых торгах оценивается в Br271 млн - БУТБ

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь - июль 2021 года сумма дополнительной выручки и экономии белорусских предприятий, совершавших сделки на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), превысила Br271 млн. Это на 69% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

Как отметили в пресс-службе, самый ощутимый экономический эффект получили компании, покупавшие на БУТБ металлопродукцию и уголь. За счет снижения цен в ходе биржевых торгов они смогли сэкономить Br140,4 млн, или на 28% больше, чем в январе - июле 2020 года.

Для предприятий лесной промышленности выгода от участия в биржевых торгах составила Br121,2 млн. Причем по сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился в 2,6 раза. В эту сумму вошла дополнительная выручка отечественных экспортеров пиломатериалов, щепы, столбов и кольев, а также экономия лесхозов на закупке услуг в сфере лесного хозяйства.

Сельхозпредприятиям использование биржевой площадки принесло Br9,5 млн дополнительной выручки и экономии, или в 2,5 раза больше, чем за январь - июль 2020 года. Наибольшую пользу извлекли покупатели шрота масличных культур и мясного сырья, а также продавцы молочной продукции, рапсового масла и кожевенного полуфабриката.

"Показатель дополнительной выручки и экономии зависит прежде всего от объема биржевых сделок, который по итогам 7 месяцев вырос в стоимостном выражении на 74%, до Br4,7 млрд. При этом практически по всем основным группам товаров наблюдалось заметное повышение уровня конкуренции в ходе торгов. Этому среди прочего поспособствовал рост количества иностранных участников. С начала года на биржу пришли 347 новых компаний - нерезидентов, среди которых были покупатели пиломатериалов, рапсового масла, молокопродуктов, цемента и другой ориентированной на экспорт белорусской продукции. В то же время для снижения затрат отечественных предприятий на закупку импортного сырья на биржевой площадке были аккредитованы крупные иностранные производители металлопроката, кормовых добавок, средств защиты растений. Все это в комплексе обеспечило существенный экономический эффект", - отметили в пресс-службе БУТБ.-0-