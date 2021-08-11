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Минский комбинат силикатных изделий в I полугодии увеличил реализацию продукции почти на 20%

11.08.2021 10:53 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал №3 "Минский комбинат силикатных изделий" ОАО "Белорусский цементный завод" в первом полугодии отгрузил продукции почти на 20% больше, чем за январь - июнь 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт холдинга "Белорусская цементная компания".

"Минский комбинат силикатных изделий существенно улучшил свои технико-экономические показатели в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темп роста объема промышленного производства составил 110%, темп роста экспорта в рублях - 126,7%, среднемесячная заработная плата выросла на 13,6%. Предприятие отгрузило продукции на 19,8% больше, чем в январе - июне 2020 года, или на Br17,2 млн. Выручка от реализации увеличилась на 18,9%, достигнув Br20,9 млн", - говорится в сообщении.

Минский комбинат силикатных изделий образован в 1895 году и в настоящее время является крупнейшим в Беларуси производителем строительных и теплоизоляционных материалов. Пройдя множество этапов роста, модернизации и реконструкции, предприятие превратилось из простого завода по производству красного глиняного кирпича в одного из крупнейших многопрофильных производителей строительных материалов в стране. В настоящее время в ассортименте выпускаемой продукции около 100 различных наименований изделий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Минский комбинат силикатных изделий образован в 1895 году и в настоящее время является крупнейшим в Беларуси производителем строительных и теплоизоляционных...
 
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