Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-июне вырос на 10,7%

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за январь - июнь 2021 года вырос на 10,7%, за рубеж поставлено товаров на сумму около $2,99 млрд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Белорусское продовольствие в январе - июне поставлялось в 96 стран. "Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Россию, увеличился на 5,5%, в страны Азии и Океании - на 48,5%, ЕС - на 52,6%, Америки и Карибского бассейна - на 85,3%, страны Африки - на 51,0%. Экспорт продовольствия в КНР вырос на 46,2%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 51,9%", - рассказали в пресс-службе.

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 7,2%, говядины - на 10,4%, колбасных изделий - на 33,7%, рыбы и рыбной продукции - на 25,2%, яйца - на 38,4%, картофеля - на 14,2%, масла рапсового - в два раза.-0-