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Минсвязи отмечает цифровую зрелость белорусской экономики

11.08.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Минсвязи отметило заметный рост уровня цифровой зрелости отраслей белорусской экономики. Он выражается в количестве оцифрованных данных и процессов. В целом в регистрах находятся больше 25 тысяч информационных ресурсов и более 350 информационных систем. Лишь за первое полугодие прирост составил свыше тысячи новых ресурсов. В рамках госпрограммы "Цифровое развитие Беларуси" Минсвязи планирует развивать возможности этих регистров, повышать их практическую пользу и информативность данных.

Цифровизация обеспечивает рост экономике. Исключительно за счет инноваций ВВП, по разным оценкам, может ежегодно увеличиваться от 1 % до 3 % вплоть до 2050 года.


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Минсвязи отметило заметный рост уровня цифровой зрелости отраслей белорусской экономики. Он выражается в количестве оцифрованных данных и процессов. В целом в...
 
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