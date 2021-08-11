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Ход уборочной: в Беларуси появилась вторая область-миллионер по намолоту зерна

11.08.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Вторая область-миллионер появилась в Беларуси. Рубеж в уборочной кампании взял Брестский регион. Всего в стране собрано 4 миллиона 863 тысячи тонн хлеба.

Зерновые остаются еще на 30 % площадей. Лидер по намолоту - Минская область: на ее счету миллион 184 тысячи тонн, по урожайности - Гродненская: здесь получают 39,2 центнера с гектара, собрали уже 714 тысяч тонн хлеба. Намного быстрее прошлых лет идет жатва в самом северном регионе страны - здесь уже освоено 65 % площадей и намолочено 616 тысяч тонн зерна. Даже в Шумилинском районе, который не входит в число житниц региона из-за тяжелых почв и сложного рельефа полей, появились первые экипажи-тысячники.


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Вторая область-миллионер появилась в Беларуси. Рубеж в уборочной кампании взял Брестский регион. Всего в стране собрано 4 миллиона 863 тысячи тонн хлеба. ...
 
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