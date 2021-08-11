Мурманск предлагает выгодные условия для перегрузки белорусского калия

Источник материала: БT

Мурманская область готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки белорусских калийных удобрений. Накануне об этом заявил губернатор российского региона, подчеркнув, что безусловные плюсы Мурманска - его незамерзающий порт и уникальные арктические льготы. Предложение прозвучало вскоре после заявлений в Минске на высшем уровне во время "Большого разговора" в понедельник на фоне утверждений литовской стороны о перекрытии транзита белорусского калия через Клайпедский порт.

В Мурманске утверждают, что перевалка наших удобрений может вестись через "Мурманский балкерный терминал", который уже сейчас занимается перевалкой широкой линейки удобрений. Губернатор добавил, что переговоры о переориентации белорусского калия на мурманские терминалы уже проводятся. Минск и Москва еще в феврале подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты России.





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