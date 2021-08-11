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Курсы валют на 11 августа

11.08.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский рубль на торгах накануне укрепился ко всем основным валютам. Актуальные курсы на сегодня: доллар - 2 рубля 52 копейки, евро - 2 рубля 95 копеек. И 3,41 стоят 100 российских рублей. 


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Белорусский рубль на торгах накануне укрепился ко всем основным валютам. Актуальные курсы на сегодня: доллар - 2 рубля 52 копейки, евро - 2 рубля 95 копеек. И 3,41 стоят 100...
 
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